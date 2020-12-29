أحمد محسن: الالتزام التام سيمكننا من هزيمة الموجة الثانية لكورونا

طالب النائب أحمد محسن، عضو مجلس الشيوخ، جموع المصريين بالاصطفاف وراء الدولة المصرية في الالتزام التام بارتداء الكمامة وإجراءات التباعد الاجتماعي وشروط التعقيم والتطهير في المؤسسات، موضحا أن تزايد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأخير جرس إنذار بقدوم الموجة الثانية لفيروس كورونا، كما هو الحال في كافة دول العالم بعدما دخل فصل الشتاء.وأضاف "محسن" خلال تصريحات له اليوم، أن مصر كانت من أوائل الدول التي قهرت فيروس كورونا خلال الموجة الأولى وقلت الإصابات جدًا في شهر سبتمبر الماضي بفضل قوة الإجراءات المتخذة واليوم نحن أمام نفس التحدي.وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر، لم تتأخر في الدفع بالعديد من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الموازية للتقليل من آثار كورونا، مثل إعطاء العمالة غير المنتظمة منحة طيلة الشهور الماضية، وغيرها من الإجراءات، مضيفا أن فيروس كورونا تحدٍ عالمي كبير وغير مسبوق طيلة 100 سنة ولا بد من تعزيز الوعي حتى تتم النجاة منه.