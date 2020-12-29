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مصر

وزير الثقافة تلتقى متدربى الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسى

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:38 م
وزيرة الثقافة الدكتورة
وزيرة الثقافة الدكتورة إيناسعبدالدايم
إيمان ماهر
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استقبلت الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، الثلاثاء، وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم؛ التي التقت بمتدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة.

جاءت تلك الزيارة في إطار سلسلة اللقاءات المُعدة من الأكاديمية لمتدربي البرنامج للاستفادة من الخبرات المختلفة لكبار مسئولي الدولة، وتناول اللقاء بين الوزيرة ومتدربي الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة خطة عمل الوزارة التي تضم ٧ برامج رئيسية وهي:

تطوير المؤسسات الثقافية، وتعزيز القيم الإيجابية داخل المجتمع المصر، وتحقيق العدالة الثقافية، إلى جانب تنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين، وتحقيق الريادة الثقافية "قوة مصر الناعمة"، وأخيرًا دعم الصناعة الثقافية، وحماية وتعزيز التراث الثقافي، حيث استعرضت وزير الثقافة الضوء خلال اللقاء على الوزارة وقطاعاتها واستراتيجيتها وأيضًا دورها في المجتمع المصري من أجل ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية وتعزيز قيم المواطنة.

كما تم عرض مقطع فيديو تقديمي عن مشروعات وإنجازات الوزارة خلال الفترة الماضية، ثم تطرقت د. إيناس عبدالدايم إلى تأثير جائحة كورونا على القطاع الثقافي وكيف تعاملت الوزارة مع تلك الجائحة وخططها لاستعادة النشاط الثقافي، حيث أطلقت الوزارة مبادرة "خليك في البيت، الثقافة بين أيديك"، وكشفت عن التحديات التي تواجهها الوزارة والإجراءات المُتخذة للتغلب عليها، بالإضافة إلى قيامها بالعديد من المبادرات والفعاليات بالتعاون مع الجهات المختلفة للدولة سواء داخليًا أو خارجيًا.

في نهاية اللقاء، تم فتح باب النقاش وطرح متدربو البرنامج مجموعة من الأسئلة؛ للتعرف على أنشطة الوزارة خلال الفترة القادمة وتسليط الضوء على بعض النقاط الخاصة بالقطاع الثقافي. كما حثت المُتدربين على المشاركة والاطلاع على أنشطة وفعاليات الوزارة وما تقدمه من عروض في شتى المجالات الثقافية والحضارية، متمنيةً لهم كل التوفيق والتفوق.

وأعربت إيناس عبدالدايم عن سعادتها باللقاء وامتنانها بالتعاون المُتبادل بين الوزارة والأكاديمية، وبما تقوم به الأكاديمية من أنشطة وبرامج تدريبية مختلفة، ووجهت الشكر إلى د. رشا راغب، قائلةً: "إنسانة رائعة ومؤمنة بالرسالة التي تقدمها الأكاديمية".

من جانبها، عبّرت رشا عن سعادتها بزيارة د. إيناس عبدالدايم للأكاديمية، وفخرها الدائم بالتعاون المُثمر بين الأكاديمية والوزارة، كما أشارت إلى السعي المستمر لوزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم، في تقديم كل الدعم والمساندة للأكاديمية.

ويهدف البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة إلى بناء كوادر ذات كفاءة عالية للدولة، قادرة على فهم واستخدام الآليات الحديثة في رسم السياسات وإدارة عملية اتخاذ القرار وتطبيق نمط تفكير حديث، متماشيًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية الناجحة، ما يجعلهم قادرين على تبوأ المناصب القيادية المختلفة، وقد تم تخريج 190 متدربًا في الدفعة الأولى في شهر يناير 2018، وتخريج 79 متدربًا في شهر نوفمبر 2020، وقد بدأت الدفعة الثالثة في 8 نوفمبر الماضي وعددهم 65 متدربًا، سيتم تدريبهم لمدة عام مُقسم إلى 9 أشهر تدريبًا نظريًا، و3 أشهر تدريبًا ميدانيًا.

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