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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

فريدة سيف النصر عن اشتباه إصابتها بكورونا: «تعب شديد في الجسم»

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:25 م
الفنانة الكبيرة فريدة
الفنانة الكبيرة فريدة سيف النصر
أمير محمد خالد
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كشفت الفنانة الكبيرة فريدة سيف النصر عن اشتباه في إصابتها بفيروس كورونا ولكن بشكل كوميدي.

وكتبت سيف النصر، عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "تعب شديد في الجسم وهن بلع بألم دوخة قوية غمة نفس مش عارفة بقي في مرحلة العمر ده الأعراض دي كورونا ولا حامل ماتفهموش غلط قصدي حامل للفيروس".

يشار إلى أن آخر أعمال الفنانة فريدة سيف النصر هي مشاركتها كضيفة شرف في مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال، كما قدمت أحد الأدوار في فيلم "صاحب المقام" مع يسرا وآسر ياسين وأمينة خليل، وشاركت في فيلم "مسجون ترانزيت".

ومن ناحية أخرى؛ أصيب عدد كبير من الفنانين بكورونا مؤخرًا، أبرزهم: يسرا وكريم فهمي وجومانا مراد والمطرب أبو وزوجته، وجميعهم يخضعون للعزل المنزلي حاليًا.
فريدة سيف النصر عن اشتباه إصابتها بكورونا: «تعب شديد في الجسم»
فريدة سيف النصر عن اشتباه إصابتها بكورونا: «تعب شديد في الجسم»

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