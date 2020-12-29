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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إسبانيا تستقبل 350 ألف جرعة من لقاح «فايزر- بيونتك»

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:06 م
لقاح فايزر
لقاح فايزر
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أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم، عن وصول أكثر من 350 ألف جرعة من لقاح شركتي "فايزر" و"بيونتك" المضاد لفيروس "كورونا" إلى إسبانيا، اليوم، مع بدء حملة التطعيم الجماعي ضد الفيروس في مختلف أنحاء البلاد.

ووصلت الحاويات التي تحمل اللقاح بالطيران إلى عدد من المطارات في مدريد وبرشلونة وفيتوريا وفالنسيا وإشبيلية، وتم توزيعها من هناك على بقية المناطق، حيث من المفترض أن تبدأ بعض المناطق حملة التطعيم الجماعي اليوم، بينما ستؤجل إلى الغد في مناطق أخرى، حسب ما أفادت صحيفة "إل باييس" الإسبانية عبر موقعها الإلكتروني.

ووفقا للصحيفة، كان من المفترض وصول الدفعة الأولى من اللقاح، أمس، لكن ظروفا لوجستية مرتبطة بالتحكم في درجات الحرارة واجهتها "فايزر" في بلجيكا حالت دون وصولها في الموعد، كما أثرت على توصيل اللقاح لعدد من البلدان الأوروبية الأخرى.

وتخطط وزارة الصحة الإسبانية لإرسال 350 ألف جرعة في المتوسط لمختلف أقاليمها يوم الإثنين من كل أسبوع دون تأخير.

ومن المفترض أن تتلقى إسبانيا خلال الأسابيع الـ12 المقبلة 4 ملايين و591 ألفا و275 جرعة من لقاح "فايزر- بيونتك"، والتي ستستخدم لتطعيم مليونيّ و295 ألفا و638 شخصا، وهو ما يغطي المرحلة الأولى من برنامج التطعيم، والذي يتضمن المقيمين والعاملين في دور رعاية كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاملين في قطاع الصحة.

وتعد إسبانيا إحدى أكثر الدول الأوروبية تضررا من تفشي وباء "كوفيد- 19" من حيث حالات الوفاة والإصابة بالفيروس، إذ سجلت حتى اليوم أكثر من 50 ألف حالة وفاة، فضلا عما يقرب من مليون و900 ألف إصابة.

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