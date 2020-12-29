أبرز القرارات الوزارية الخاصة بالقطاع الصناعى فى 2020

ترصد "الدستور" في سطور أبرز القرارات الوزارية الخاصة بالقطاع الصناعي خلال عام ٢٠٢٠.

• قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، برئاسة وزيرة التجارة والصناعة.

• قرار وزاري بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 186 لسنة 1978 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 في شأن السجل الصناعي.

• قرار وزاري بمد العمل بالمهلة المنصوص عليها فى القرار الوزاري رقم 275 لسنة ۲۰۱۹ والخاص بتحديد نسبة الرطوبة بحبوب القمح المستوردة لمدة عام اعتبارًا من 3 أبريل 2020.

• قرار توحيد وخفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة إلى 4.5 دولار مليون وحدة حرارية.

• تخفيض أسعار بيع الطاقة الكهربائية الموردة للأنشطة الصناعية على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة خارج وداخل أوقات الذروة بواقع عشرة قروش لكل كيلو وات ساعة.

• مد العمل بالرخص والسجلات الصناعية المنتهية.

• قرار وزاري بإلزام المنتجين والمستوردين للمحركات الكهربائية بضوابط الانتاج والاستيراد طبقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم 2623 – 32017 والخاصة بمستويات الطاقة بالمحركات الكهربية، ويبدأ العمل بهذا القرار، اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.