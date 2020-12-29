عوض رئيسا لمجلس أمناء إدارة دمياط التعليمية

أجرت إدارة دمياط التعليمية، اليوم الثلاثاء، انتخابات مجلس أمناء الإدارة للعام الجاري، بحضور الدكتور عبد العليم جمعة مدير الإدارة التعليمية بدمياط، وأعضاء المجلس، بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية لمجلس أمناء الإدارة.وأسفرت الانتخابات عن فوز أحمد عوض بالتزكية رئيسا لمجلس الأمناء، والمهندس محمد بحيري بالتزكية نائبا لرئيس مجلس الأمناء، ومحمد عبد المنعم بالتزكية مراقبا ماليا بالمجلس.