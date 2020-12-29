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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بالسنطة وزفتى

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:25 م
أعمال الرصف بالسنطة
أعمال الرصف بالسنطة
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تفقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اليوم، يرافقه الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، أعمال الرصف الجارية بمركزي السنطة وزفتى للوقوف على مدى تقدم الأعمال بتلك المشروعات، في إطار المتابعة اليومية لمشروعات الرصف الجارية.

الجولة بدأت بتفقد مربع المحكمة بمدينة زفتي، حيث تابع المحافظ أعمال تسوية ١٠ شوارع بتلك المنطقة تمهيدًا لوضع طبقة الأسفلت، ووجه بسرعة إزالة باقي الحواجز الأسمنتية المتواجدة بمحيط تلك الشوارع، مشددًا على أن المحافظة لن تقوم باستلام الشوارع إلا بعد التأكد من تركيب البلدورات وبالوعات صرف الأمطار.

ثم تفقد المحافظ ونائبه أعمال الرصف بشارع عصمت حمادة والشوارع المجاورة، حيث وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من رصف تلك المنطقة والبدء في رصف شارع الجيش، كما تفقد أعمال رصف طريق زفتى- سنباط، والذي عبر الأهالي عن فرحتهم برصفه لحدوث العديد من الحوادث عليه في السنوات الماضية، واختتمت الجولة بتفقد رصف طريق الجعفرية - عز العرب بمركز السنطة.

وخلال الجولة تفقد المحافظ ونائبه أعمال التطوير الجارية بقناطر دهتورة وكورنيش زفتى ضمن خطة المحافظة في تطوير كورنيش النيل بكل مركز ومدينة.

يذكر أن محافظة الغربية تقوم برصف عدد ٢٣ شارع داخل مركز ومدينة زفتى (٣ شوارع بالخطة الإضافية، ١٣ شارع بالخطة الاستثمارية و٧ شوارع في خطة رد الشيء لأصله)، كما يتم رصف ١٧ شارع بالسنطة (٣ شوارع بالخطة الإضافية، ٨ شوارع بالخطة الاستثمارية و٦ شوارع في خطة رد الشيء لأصله).

رافق المحافظ خلال جولته العميد عادل شرشر رئيس مركز ومدينة زفتى، اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة والعميد حسام عبد السلام مندوب جهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بالسنطة وزفتى
محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بالسنطة وزفتى
محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بالسنطة وزفتى
محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بالسنطة وزفتى
محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بالسنطة وزفتى
محافظ الغربية يتابع أعمال الرصف بالسنطة وزفتى

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