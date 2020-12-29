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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

أبرز مذكرات التفاهم التى وقعتها وزارة التجارة خلال 2020

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:26 م
نيفين جامع
نيفين جامع
دعاء أبو العزم
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يرصد "الدستور" في سطور أبرز مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون التي وقعتها وزارة التجارة والصناعة خلال عام ٢٠٢٠، والتي جاءت كالتالي:

• توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ووزارة الصناعة والمعادن العراقية في مجال التعاون الصناعي‎.
• توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والمجلس الثقافي البريطاني لتطوير ودعم الحرف التراثية من خلال برنامج "تطوير الاقتصاد الشامل والإبداعي" وينفذه برنامج كريتيف إيجيبت.
• توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة لمدة 3 أعوام لتيسير إجراءات منح التراخيص واستيفاء الاشتراطات البيئية بالمنشآت الصناعية.
• توقيع اتفاق تعاون بين مركز تحديث الصناعة وكلية الهندسة جامعة الزقازيق لإنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 90 كيلو وات لإنتاج 154 ميجا وات ساعة في العام.
• توقيع بروتوكول تعاون بين مركز تحديث الصناعة والهيئة القومية لسكك حديد مصر ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتنفيذ نظام خلايا شمسية أعلى محطة مصر وتغيير نظم الإضاءة بها لتكنولوجيا الليد.
• توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للمطابع الأميرية ونادى قضاة مصر لتعزيز أوجه التعاون في مجال نشر الموسوعات القانونية الرقمية.
• توقيع بروتوكول تعاون بين مصلحة الكفاية الإنتاجية والتدريب المهنى ومؤسسة القيادات المصرية للتنمية (LEAD) بالتعاون مع المجموعة الدولية للدهانات الحديثة "ميدو" لتنفيذ عدد من البرامج التدريبية في إطار مبادرة "اتعلم صح وادهن صح" وذلك في مجالات تأهيل مهنة فني إصلاح ودهان هياكل السيارات ومهنة دهان النجارة، حيث تستهدف هذه البرامج تأهيل أكثر من 200 متدرب على مهارات دهان السيارات ودهان الأخشاب وتستمر لمدة عام.
• توقيع برتوكول تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وشركة ريجاس لمد شبكات الغاز الطبيعي لأربع مناطق صناعية.

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