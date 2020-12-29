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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:00 م
اللواء عصام سعد محافظ
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط
أسيوط_محمد أبوشادي:
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التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد برنامج تنمية الصعيد، برئاسة الدكتور هشام الهلباوي، مدير البرنامج وعضوية الدكتور عادل لطفي، مدير التخطيط ببرنامج استهداف 1000 قرية، والدكتور ولاء جاد الكريم، مدير الإدارة المركزي لمبادرة حياة كريمة، بحضور المهندس نبيل الطيبي، سكرتير مساعد المحافظة، خلال زيارتهم للمحافظة التي تستمر لمدة 3 أيام لدعم جهود فريق العمل ولجنة التخطيط المحلي للانتهاء من وضع خطة التنمية المتكاملة للمراكز المستهدفة بالمحافظة في برنامج استهداف 1000 قرية على مستوى الجمهورية. 

وشدد محافظ أسيوط، على وضع رؤية متكاملة بالتنسيق بين مختلف الجهات لوضع خطة التطوير، لافتًا إلى تشكيل لجنة التخطيط المحلي لوضع خطة التطوير على أسس علمية واحتياجات واقعية مع رصد الاحتياجات بالقطاعات الخدمية والتنموية وإعطاء أولوية للمشروعات التي تتشارك فيها أكثر من جهة، لتحقيق أقصى استفادة واستهداف أكبر عدد من المواطنين. 

واستعرض الدكتور هشام الهلباوي تفاصيل المخطط العام لمبادرة استهداف الـ1000 قرية من خلال عدة محاور تستهدف النهوض بمستوى معيشة المواطنين وتخفيف معدلات الفقر وتطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة إليهم، لا سيما في عدد من المجالات كالتعليم والمدارس والإسكان والكهرباء والصرف الصحي ومياه الشرب والغاز الطبيعي وتدوير المخلفات وإقامة المناطق الصناعية لتعزيز المشروعات المتوسطة والصغيرة وتطوير الوحدات الصحية ورفع كفاءة شبكة الري من ترع ومصارف والتنمية الزراعية والخدمات البيطرية. 

كما ترأس السكرتير المساعد للمحافظة، اجتماعًا بحضور وفد برنامج تنمية الصعيد لبحث آليات تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير 7 مراكز بنطاق المحافظة بحضور رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن المستهدفة ومديري التخطيط بالمراكز والقطاعات المعنية، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المصالح الحكومية، وشريف دياب، المدير التنفيذي للبرنامج بالمحافظة.
 
وأوضح المهندس نبيل الطيبي أنه سيتم عقد سلسة اجتماعات على مدار 3 أيام لوضع وإعداد خطة تنموية متكاملة لكل مركز من المراكز المستهدفة، وكذلك وضع استمارة وصف للوضع التنموي الراهن والاحتياجات لكل مركز لتحقيق التكامل بين مكونات الخطة وتوحيد الجهود لاتخاذ خطوات جادة لتنمية وتطوير والمراكز المستهدفة بالمحافظة.
لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط
لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط
لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط
لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط
لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط
لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط
لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط
لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

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