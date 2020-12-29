روسيا تدفع بتعزيزات إلى عين عيسى لوقف هجوم تركي

دفعت القوات الروسية، الثلاثاء، تعزيزات عسكرية جديدة إلى قاعدتها العسكرية الواقعة في قرية السعيدية غربي منبج بريف حلب الشرقي.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان عبر موقعه الإلكتروني أن 20 آلية عسكرية محملة بالمعدات العسكرية واللوجستية وصلت إلى القاعدة، ظهر اليوم الثلاثاء.وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى أنه رصد قافلة تضم 22 شاحنة محملة بحاويات مغلقة بداخلها معدات عسكرية ولوجستية، استقدمتها القوات الروسية إلى قاعدتها في منطقة عين عيسى شمالي الرقة.يأتي الحشد الروسي لوقف الهجوم الذي تشنه تركيا ومليشياتها على مدينة عين عيسى الاستراتيجية شمالي سوريا وطرد قوات سوريا الديمقراطية منها.