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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تعاون بين نادى القضاة وجامعة طنطا لعلاج أعضاء الهيئات القضائية

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:31 م
نادى القضاة وجامعة
نادى القضاة وجامعة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، على احترام الجامعة وإجلالها لقضاء مصر الشامخ، مشيدًا بدور نادي القضاة وحرصه على توفير سبل الدعم والرعاية لرجال القضاء في مختلف المجالات.

جاء ذلك خلال استقباله نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادى قضاة طنطا المستشار حسن الغزيلى والوفد المرافق له، بحضور الدكتور مصطفى فؤاد المستشار القانوني لرئيس الجامعة، ضم الوفد المستشار أحمد حواس رئيس محكمة الاستئناف، والمستشار أحمد رجب نائب رئيس محكمة النقض وسكرتير عام نادي قضاة طنطا، والمستشار طارق أبو جازية نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار إبراهيم صدقي رئيس نيابة النقض، والمستشار أسامة عامر، والمستشار مصطفى توكل.

من جانبه، قدم المستشار حسن الغزيلى التهنئة للدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة بمناسبة صدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسًا لجامعة طنطا.

وأعلن رئيس نادى قضاة طنطا، تفعيل بروتوكول تعاون بين جامعة طنطا ونادي القضاة لعلاج أعضاء الهيئات القضائية بمستشفيات طنطا الجامعية، معربًا عن تقديره الشديد لجامعة طنطا والتي تعد من الجامعات المميزة على مستوى مصر، متمنيًا التوفيق والسداد لرئيس جامعة طنطا الدكتور محمود ذكى في استكمال مسيرة العطاء لمن سبقوه، وأن تشهد الجامعة في عهده مزيدًا من الرفعة والازدهار في مختلف المجالات.

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