إنجازات وزارة التجارة فى التنمية الصناعية خلال 2020

ترصد "الدستور" في سطور أبرز إنجازات وزارة التجارة والصناعة متمثلة في مجال التنمية الصناعية خلال عام ٢٠٢٠، والتي جاءت كالتالي:• الإعلان عن طرح 7 مجمعات صناعية جديدة بإجمالي 1657 وحدة بمحافظات الإسكندرية والبحر الأحمر والغربية وبني سويف والمنيا وسوهاج والأقصر بتكلفة استثمارية 4 مليارات و676 مليون جنيه، وذلك بمساحات تتراوح ما بين 48 إلى 792 مترًا، وتشمل أنشطة الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والنسيجية ومواد البناء، فضلًا عن الملابس الجاهزة والبلاستيك.• تقديم عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين، وبصفة خاصة صغار المستثمرين للحصول على وحدات بالمجمعات الصناعية الجديدة وبدء مشروعاتهم الصناعية، حيث تم تخفيض سعر كراسة الشروط من 2000 جنيه إلى 500 جنيه و300 جنيه في بعض الحالات، وكذا إلغاء التكاليف المعيارية لدراسة الطلبات وتكاليف مقابل تقديم العروض مع إتاحة مدة الإيجار لعشر سنوات قابلة للتجديد.• منح فترة سماح 6 أشهر لسداد إيجار الوحدات الصناعية الجديدة بعد إتمام إجراءات التخصيص.• جار حاليًا الانتهاء من 6 مجمعات أخرى من ضمن خطة الوزارة الهادفة إلى إنشاء 13 مجمعًا صناعيًا جديدًا، بإجمالي 4317 وحدة صناعية كاملة المرافق والخدمات تتيح ما يقرب من 43 ألف فرصة عمل.• بلغ عدد المصانع التى بدأت الانتاج الفعلى خلال عام 2020 نحو 1404 مصانع في مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تبلغ 357.2 مليون جنيه وتوفر 281 ألف فرصة عمل جديدة في 26 محافظة.• منح 11597 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية خلال عام 2020.• (14757333.28م2) أراض صناعية تم طرحها في 2020 عبر خريطة الاستثمار الصناعي بـ13 منطقة صناعية (مدن العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب – القطامية – بورسعيد - الاسماعلية – قنا – المنيا – أسيوط – الوادى الجديد – طيبة بالأقصر والمحلة بالإضافة إلى بني سويف).• ( 4169148 م2 ) مساحة الأراضي المرفقة التي تم طرحها عبر خريطة الاستثمار الصناعي خلال عام 2020.