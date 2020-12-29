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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

كيف تتصرف حال تعرضك لابتزاز على السوشيال ميديا؟

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:33 م
تعرضك لابتزاز على
تعرضك لابتزاز على السوشيال
شيماء دهب
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عاقبت محكمة القاهرة الاقتصادية أحمد بسام زكى، بالحبس 3 سنوات، مع الشغل في واقعة اتهامه بالتحرش بفتيات عن طريق سوء استخدام أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وفي ظل هذا الحكم، نرصد لكم نصائح يجب فعلها إذا تم التعرض لمحاولة ابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن طريق محاولة سرقة الحساب الخاص بك، وأخذ الصور والفيديوهات والتهديد من خلالها، أو محاولة التحرش اللفظي عن طريق الإنترنت.

في البداية ما هي أشكال تعرضك للابتزاز عن طريق الإنترنت:

1- من الممكن أن يتم إرسال مواقع مجهولة لك، وبمجرد الدخول عليها يتم اختراق الحساب الخاص بك والوصول للصور والفيديوهات الخاصة بك عبر حسابك.
2- يطلب المبتز محاولة الحديث عبر الاسكايب، بحجة أنه سيعدل عن فكرة ابتزازك، ولكن الأمر فخ ليقوم بالتقاط المزيد من الصور لك عبر الاسكايب.
3- يحصل على معلومات خاصة بك وبعائلتك ويحاول الابتزاز مقابل المال.
4- يتم إرسال كلامات للتحرش اللفظي بك وإرسال شات وهمي بينك وبينه، ويحاول أن يجعلك تصدق أنك من كتبت هذا وإلا سيتم عرضه على الملأ.

إذا تعرضت بالفعل إلى عملية الابتزاز كيف تتصرف:
• عدم التواصل نهائيًا مع الشخص المبتز
من الضرورى ألا تتواصل نهائيًا مع الشخص الذي يحاول ابتزازك وقطع سُبل التواصل بشكل نهائي بينك وبينه، فلا مجال للخوف، وعليك أن تواجه الأمر بشكل حاسم.
• إغلاف جميع الحسابات الخاصة بك
لا بد من إغلاق كل الحسابات الخاصة بك، من مواقع تواصل وبريد إلكتروني.
• إخبار الأهل
لا بد من إخبار الأهل والأصدقاء القريبين منك أنك تتعرض لعملية ابتزاز، فلا تخجل من ذلك، بل إنك تقفل السبل الخاصة بالتهديد عليه.
• لا تخضع
عليك عدم الخضوع أو الضعف أمام المبتز، بل أظهر له أنك لست خائفًا من التهديدات الموجهه لك، ويجب عليك ألا تصدقه، فهذا التصديق يجلب إليك صور أخرى من الابتزاز الجنسي وغيره.
• إبلاغ جهات الاختصاص
لا بد من التوجه لمباحث الإنترنت والإبلاغ عن الحساب الذي يحاول الابتزاز، خاصة مع توافر السرية التامة لبيانات الفتيات اللاتي يقومن بالإبلاغ بموجب القانون.
• خدمة google alert
هذه خدمة تقدمها جوجل للبحث عن صور أو فيديوهات تخصك جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للمتابعة.

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