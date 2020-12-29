الإنجازات التى تمت فى مدينة الروبيكى للجلود فى 2020

كشفت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، عن أبرز الإنجازات التي تمت في مدينة الروبيكي للجلود خلال ٢٠٢٠.وأوضحت "جامع" أن أبرز تلك الإنجازات كانت كالتالي:• الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع مدينة الجلود بالروبيكي بإجمالى 213 وحدة إنتاجية لـ195 مستثمرًا على مساحة 176 فدانًا، كما تم الانتهاء من ترفيق 69 فدانًا بالمرحلة الثانية للمشروع.• اعتماد 200 مليون جنيه لتأهيل محطة الصرف الصناعي بمدينة الجلود بالروبيكي لاستيعاب التوسعات المستقبلية.• تسليم الوحدات الإنتاجية الخاصة بمصانع الغراء المنقولة من منطقة مجري العيون إلى مدينة الجلود بالروبيكى، وذلك لعدد 41 مستفيدًا بإجمالى 47 وحدة مقامة على مساحة 23 ألف متر مربع بمساحة إجمالية تبلغ 18 فدانًا وبتكلفة إجمالية 200 مليون جنيه.