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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

ضبط «خريج صنايع» يعالج مرضى كورونا بكفر الشيخ

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:40 م
مديرية الشئون الصحية
مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ
عمرو الشامي
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تمكنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك ومجلس مدينة فوه بالاشتراك مع الأجهزة الأمنية، من ضبط شاب حاصل علي مؤهل "دبلوم صناعي" لانتحاله صفة طبيب بقرية سنديون التابعة لمركز فوه بمحافظة كفر الشيخ.

وتم تحرير ضده المحضر رقم 11800 لسنة 2020 بمركز شرطة فوه، لممارسته مهنة الطب ومزاولتها مخالفة للقانون، فضلًا عن وصفه أدوية للعلاج من أعراض فيروس كورونا المستجد - كما كان يوهم المواطنين - فضلًا عن إعطائه حقنًا وأدوية لهم.

وأطلقت مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ برئاسة الدكتورة سوسن سلام، وكيل الوزارة، حملة موسعة على المراكز الطبية الخاصة لبحث التراخيص ومراعاة الاشتراطات الصحية المعمول بها، موضحة أن صحة المواطن خط أحمر وعلى رأس أولويات القيادة السياسية.

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