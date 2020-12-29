بورصة بيروت تغلق على ارتفاع بنسبة 1.22%

أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.22%، أي ما يعادل 5 نقاط، ليغلق عند مستوى 647.42 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 174 ألفًا و782 سهمًا، بقيمة 2 مليون و14 ألفًا و390 دولارًا أمريكيًا، نفّذت من خلال 147 صفقة.كما تحسنت قيمة رأس المال للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و616 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و535 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.