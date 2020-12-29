أمل سلامة: السنوات الماضية أثبتت تصدى الرئيس بكل شجاعة للمشاكل المزمنة

هنأت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة قرب حلول العام الجديد، قائلة: كل عام وأنت طيب يا سيادة الرئيس وأقولها باسم الجميع: "معك نحقق أحلام الوطن في التقدم والرخاء والقضاء على المشاكل والتصدي لكل الأخطار التي تهدد الوطن".وأضافت سلامة خلال تصريحات لها اليوم، أن السنوات الماضية أثبتت تصدي الرئيس السيسي بكل قوة وشجاعة للمشاكل المزمنة التي تعاني منها مصر، مشيرة إلى أن مشكلة الإسكان التي كانت تعد مشكلة أزلية طوال العقود السابقة، وكان الحصول على شقة حلمًا خرافيًا لملايين الشباب قد تم حلها، موضحة أن هناك أكثر من مليون شقة تابعة لمشروع الإسكان الاجتماعي، وهناك إسكان مميز وفاخر، وتم القضاء بالفعل على أزمة السكن.وفيما يخص مشكلة البطالة، وقد كانت أم المشاكل في الوطن وسبب معاناة ملايين الشباب، أوضحت أمل سلامة، أن المشاريع القومية العملاقة التي تم تنفيذها وفرت مئات الآلاف من فرص العمل.وأفادت بأن هناك اهتمامًا كبيرًا بتوفير الدعم التام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وهناك خطة لتنفيذ مليون مشروع صغير خلال ثلاث سنوات، بما يؤكد عزم الدولة نهائيًا على توفير فرصة عمل لكل شاب، بالإضافة إلى قدرة الدولة المصرية على تخفيض معدلات الفقر لأول مرة منذ 20 عامًا، وهو نجاح يشهد به الجميع.