«الطرق والكباري» تعيد فتح طريق سفاجا- القصير

أعلنت الهيئة العامة للطرق والكباري أنه تم بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر وإدارة المرور المختصة فتح طريق القصير قفط للمرور الساعة 3.30 عصر اليوم، بعد تحسن الأحوال الجوية.وأضافت الهيئة، في بيان الثلاثاء، أنها قامت بالاستعداد بمعدات الإنقاذ والصيانة في مختلف المناطق التابعة لها تحسبًا لأي طوارئ على الطرق.