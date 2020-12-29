حصاد المعهد القومى للجودة خلال 2020
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:20 م
دعاء أبو العزمطباعة
حصلت "الدستور" على حصاد مجال الجودة ممثلًا في المعهد القومي للجودة خلال عام ٢٠٢٠، وجاءت كالتالي:
• تنفيذ 18 دورة تدريبية لعدد 194 متدربًا و3 دبلومات لعدد 48 متدربًا من المؤسسات والجهات والشركات، سواء في القطاع الصناعي أو الخدمي في مجالات الجودة.
• إصدار 16 شهادة صلاحية لجهات التأهيل والتدريب.
• إصدار 26 شهادة اعتماد لمراكز تدريب.
• مراجعة نظم الجودة في عدد 3 منشآت صناعية.
• تأهيل 14 جهة حكومية وشركات، طبقًا لمتطلبات المواصفات الدولية والعالمية.
• إعداد 22 دراسة فنية في مجالات الجودة.
• توقيع 13 بروتوكول تعاون وعقود مع عدد من الجهات والشركات في مجالات الخدمات الاستشارية والتدريبية في مجال الجودة.
• تنفيذ 18 دورة تدريبية لعدد 194 متدربًا و3 دبلومات لعدد 48 متدربًا من المؤسسات والجهات والشركات، سواء في القطاع الصناعي أو الخدمي في مجالات الجودة.
• إصدار 16 شهادة صلاحية لجهات التأهيل والتدريب.
• إصدار 26 شهادة اعتماد لمراكز تدريب.
• مراجعة نظم الجودة في عدد 3 منشآت صناعية.
• تأهيل 14 جهة حكومية وشركات، طبقًا لمتطلبات المواصفات الدولية والعالمية.
• إعداد 22 دراسة فنية في مجالات الجودة.
• توقيع 13 بروتوكول تعاون وعقود مع عدد من الجهات والشركات في مجالات الخدمات الاستشارية والتدريبية في مجال الجودة.