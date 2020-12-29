حصاد المعهد القومى للجودة خلال 2020

حصلت "الدستور" على حصاد مجال الجودة ممثلًا في المعهد القومي للجودة خلال عام ٢٠٢٠، وجاءت كالتالي:• تنفيذ 18 دورة تدريبية لعدد 194 متدربًا و3 دبلومات لعدد 48 متدربًا من المؤسسات والجهات والشركات، سواء في القطاع الصناعي أو الخدمي في مجالات الجودة.• إصدار 16 شهادة صلاحية لجهات التأهيل والتدريب.• إصدار 26 شهادة اعتماد لمراكز تدريب.• مراجعة نظم الجودة في عدد 3 منشآت صناعية.• تأهيل 14 جهة حكومية وشركات، طبقًا لمتطلبات المواصفات الدولية والعالمية.• إعداد 22 دراسة فنية في مجالات الجودة.• توقيع 13 بروتوكول تعاون وعقود مع عدد من الجهات والشركات في مجالات الخدمات الاستشارية والتدريبية في مجال الجودة.