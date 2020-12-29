منى زكى نجمة غلاف العدد الجديد من «Vogue Arabia»

خضعت الفنانة منى زكي لجلسة تصوير جديدة لصالح مجلة Vogue Arabia، حيث تصدرت غلاف العدد الجديد لشهر يناير 2021، وظهرت بإطلالة مختلفة وجذابة، تحت عنوان "العام الذهبي للنجمة منى زكي".كانت منى زكي قد نالت جائزة فاتن حمامة للتميز، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، التي انتهت فعاليتها مؤخرًا.وكان آخر أعمالها الدرامية حلقة "ماتقولش لحد" من مسلسل "نمرة اتنين" على "شاهد VIP"، ويشاركها البطولة أحمد السعدني، كتابة مريم نعّوم، إخراج يسري نصرالله.كما تنتهي قريبًا من تصوير مسلسل "تقاطع طرق" الذي من المقرر طرحه في موسم رمضان 2021، من إخراج تامر محسن، ويشارك في بطولته محمد فراج ومحمد ممدوح وسيد رجب.أما في السينما، فتحضر حاليًا لفيلم جديد بعنوان "القاهرة مكة"، من إخراج هاني خليفة، وتأليف محمد رجاء، ومن المقرر البدء في تصويره خلال الشهر المقبل.