تسريب برومو فيلم «وقفة رجالة» (صور)

انتشر على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب البرومو الخاص بفيلم "وقفة رجالة"، الذي تم تسريبه قبل إعلانه رسميًا، وقامت الجهة المنتجة للفيلم بحذفه، ومن المقرر طرحه خلال الساعات القليلة المقبلة تمهيدًا لعرض الفيلم.وقررت الشركة المنتجة لفيلم "وقفة رجالة" طرحه بدور العرض السينمائية منتصف شهر يناير المقبل، ويقوم ببطولة الفيلم كل من الفنانين ماجد الكدواني وسيد رجب وبيومي فؤاد وشريف دسوقي، وهو أول عمل سينمائي يقوم ببطولته 4 فنانين جراندات.تدور أحداث الفيلم فى إطار لايت حول 4 أصدقاء منذ الدراسة يجتمعون بعدما مر العمر بهم للوقوف جانب أحدهم بعد وفاة زوجته، ويقررون السفر إلى إحدى المدن الساحلية لمواجهة مشاكلهم، حيث يعانى كل واحد فيهم من مشكلة معينة، وخلال هذه الرحلة يكتشفون أن العالم تغير عما كان عليه أيام شبابهم، الفيلم من تأليف هيثم دبور وإخراج أحمد الجندي، ويشارك فيه كل من أمينة خليل ومحمد سلام وعلوي الحسيني ومريم الجندي وإيمان السيد.