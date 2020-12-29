أمين النواب: 540 نائبًا تسلموا كارنيهات العضوية

صرح المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، بأن الأمانة العامة للمجلس انتهت من إجراءات استخراج بطاقات العضوية لـ540 نائبا من أصل 564 بنسبة 96% من النواب المنتخبين بنظامي (الفردي والقائمة) للفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب (2021-2026).وأكد "فوزي" أن نسبة الـ4% من النواب الذين لم يستخرجوا كارنيهات العضوية على مدار الـ6 أيام المخصصة، والذين حالت ظروف سفرهم دون حضورهم، فإن الأمانة العامة للمجلس مستعدة لاستقبالهم في الوقت المناسب لهم.وأضاف المستشار فوزي: يمكن أن نقول إن الأمانة العامة للمجلس أنجزت مهمتها بشكل جيد وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، لافتًا إلى أن هذا العمل نتاج مجهود جماعي متكامل من فريق الأمانة العامة وكافة القطاعات المعنية بالمجلس.وتابع الأمين العام بمجلس النواب: "أنجزنا مهمتنا، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للحفاظ على جميع المترددين على المجلس.. وستكون هناك دورات تعريفية للنواب الجدد".ولفت محمود فوزي إلى أن الفصل التشريعي الأول (٢٠١٦) شهد زخمًا تشريعيًا كبيرًا، وحمل الكثير من الأعباء الحقيقية والثقيلة، مؤكدا أنه بفضل الإدارة الرشيدة للأستاذ الدكتور رئيس المجلس، وبمعاونة الأعضاء تمكن المجلس من القيام بالمهام التشريعية والرقابية على أكمل وجه وإتمام مدته البرلمانية، متمنيا أن يكون الفصل التشريعي الثاني مثمرًا.ووجه أمين عام مجلس النواب الشكر لكل من الهيئات البرلمانية والأحزاب السياسية لدعمها للأمانة في تسهيل إجراءات العضوية لنوابهم، الذي كان جوهر نجاح العمل، وكذلك المستشار أحمد المهدي، نائب الأمين العام، ومكتب رئيس المجلس، وشرطة مجلسي النواب والشيوخ، وقطاعات المجلس من المراسم والمكتب الفني وقطاع الصحافة ومركز المعلومات والقطاع الإداري وغيرها من القطاعات المعنية، كما وجه خالص الشكر والتقدير للمحررين البرلمانيين والإعلام لدورهم في التغطية المستمرة والمنتظمة للعمل خلال فترة استقبال نواب برلمان 2021-2026.