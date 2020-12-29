للمرة الثانية.. تأجيل زيارة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين

ظبي والمنامة.

أكد مسئولون إسرائيليون كبار أن زيارة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي كانت مقررة إلى الإمارات والبحرين تأجلت.وقال المسئولون الإسرائيليون، منذ قليل، إنه تم إرجاء رحلة نتنياهو إلى الإمارات والبحرين، التي كانت مقررة الأسبوع المقبل، بسبب قرار الحكومة الإسرائيلية بفرض الإغلاق الثالث بشكل شامل في إطار مكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».وتعد هذه المرة الثانية خلال شهر التي يتم فيها تأجيل زيارة نتنياهو إلى الخليج، قبل أيام قليلة من موعدها، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.وجرت اتصالات بين مكتب نتنياهو وكبار المسؤولين في الإمارات والبحرين، خلال الأيام القليلة الماضية، لتنسيق موعد جديد لتلك الزيارة التي تأتي في ظل اتفاقات تطبيع العلاقات بين تل أبيب وأبو