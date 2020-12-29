وزير التعليم يكشف حقيقة إلغاء أجزاء من المناهج

رد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، على استفسار أحد أولياء الأمور بشأن إلغاء أجزاء من مناهج المرحلتين الابتدائية والإعدادية، قائلًا عبر جروب "ادعم طارق شوقي": "ما يقال عن إلغاء جزء من المنهج وتحديده للاطلاع فقط غير صحيح".وأرسلت وزارة التعليم خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن مد فترة تسجيل الاستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية حتى يوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020.وتمكن 78% من طلاب الشهادة الإعدادية علي مستوي الجمهورية من الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية بعد تعليمات الوزارة للمديريات التعليمية بضرورة التنبيه على جميع طلاب الشهادة الإعدادية بملء الاستمارة الإلكترونية.