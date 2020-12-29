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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«عام الاستقرار».. حظ مواليد برج القوس في عام 2021

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 06:37 م
برج القوس
برج القوس
سلمى بدر
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يستقبل الجميع بداية العام الجديد 2021، أملا فى تغيير أحوالهم إلى الأفضل، وهذا بالفعل ما سينتظر مواليد برج القوس عام 2021.

وتقدم اليوم خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد توقعاتها الفلكية لمواليد القوس عام 2021 على النحو التالي:

حظ مواليد برج القوس عام 2021

- نظرة عامة:
يمكن تسمية عام 2021 بالنسبة لمواليد برج القوس بعام الاستقرار والثبات والأحداث المتنوعة، تحدث فيه تغييرات مفصلية في حياتهم وعدة مشاريع واستثمارات كبيرة ناجحه كلها، إن كانوا يعانون من مرض ما، فسوف يشفوا بإذن الله خلال شهر يونيو.

يبدأون العام بفرص جيدة حتى شهر يونيو، ثم يتابعون عامهم بمنحهم فرص استثنائية كعقد عمل أو شراكة أو استثمار جديد أما النصف الثاني من العام فيحذرهم الفلك من إعطائهم الثقة المطلقة لأي شخص، ويخبئ لهم القدر حب جديد صادق وكبير، إن كانوا عزاب سينتهي الامر بهم بالزواج أما المتزوجون فستشهد حياتهم أمان واستقرار في فصلي الربيع والصيف.

- على الصعيد العاطفي:
في السنوات الماضية شعروا أن علاقاتهم الرومانسية كانت في طريقها إلى الانهيار ولحسن الحظ يتوقع ان يكون عام 2021 متغير كليا وسيشعرون هذا العام بمزيد من التحفيز والاندفاع، مما قد يجعل علاقتهم الحالية أكثر إثارة فقط يجب التأكد من عدم السماح لنفسهم بالانزلاق إلى التجربة ويجب أن يكونوا بخير.

- على الصعيد المهني:
يتوقع في عام 2021 أن مواليد برج القوس سيحتاجون في العمل هذا العام للعمل مع الآخرين يجب ان يحاولوا أن يكونوا واثقين من انفسهم اكثر من ذلك وكلما عملوا بشكل أفضل مع الآخرين كلما بحث عنهم الناس الكبيرة في مجالهم اكثر،يمكن أن يتسبب الفشل في العمل بشكل جيد مع الآخرين في حدوث تضارب في علاقاتهم الاجتماعية المتعلقة بالعمل، مما قد يؤثر سلبيا على تقدمهم العام في العمل.

ستكون أموالهم في وضع جيد هذا العام، بسبب وجود كوكب فينوس في المنزل الثامن من بداية العام حتى أوائل شهر مارس خلال هذا الوقت، سيكون لديهم وقت سهل للغاية لكسب المال لهذا السبب من الأفضل محاولة سداد ديونهم أو القيام باستثمارات.

- على الصعيد الصحي:
يجب التأكد من إلقاء نظرة فاحصة على صحتهم خلال عام 2021 فكوكب عطارد يرجع إلى الوراء في الآونة الأخيرة، وربما يكونوا قد وقعوا في بعض العادات الصحية السيئة لذلك يجب عليهم العودة إلى صالة الألعاب الرياضية والإقلاع عن التدخين.

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