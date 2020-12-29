صدور رواية «أبناء القاع» لـ خالد أبو عجمية عن دار ابن رشد

صدر حديثا عن دار ابن رشد رواية "أبناء القاع" للكاتب الفلسطيني خالد أبو عجمية، تأتي الرواية في 197 من القطع المتوسط.يحاول الكاتب الفلسطيني خالد أبو عجمية أن يسير في عالم شائك ويكسر التابوهات التي تكونت عن البطل والمكان الفلسطيني، ويعيد اللحم والدم للشخصية الفلسطينية دون اي استثناءات ليسبر اغوار العالم السفلي للمخيم والمدينة والبلد التي امتلاءت بكل هذا الاغتراب والتهميش.تنطلق رواية" ابناء القاع" من عالم المخيم وتخومه مع المدينة عبر سبر اغوار العالم السفلي للمجتمع الفلسطيني في خمسينيات القرن العشرين بعد ما حدث في نكبة 1948، وحين استقر الفقر والجهل والخوف في عالم المخيم من جهة وعالم المدن المتأخمة للمخيمات. هناك حيث استقر الخوف علي ملامح الفلسطيني لا يعرف المضي الي مجهول غامض أو العودة إلي ماضي غائب.وشخصيات الرواية ذات الأصوات المتعددة، ترسما سارة وفاطمة بطلتا الرواية عالم القاع مساراته اشتبكاته تجلياته، وأثره في المستقبل الفلسطيني آنذاك. علاقات متعددة متشابكة ومعقدة تكشف لنا مصائر المهمشين في مجتمع مهزوم ينمو ويتطور في حواضر غامضة تصبح البقاء علي قيد الحياة هو المحتمل الوحيد.تشتغل الرواية على مسار قاع المخيم الي قاع المدينة إلي بئر السبع وحياة البدو الفلسطينيين بعد الاحتلال حيث مظاهر الاندماج لا تعكس غير الاغتراب والتهميش في مجتمع جديد بعلاقات مبتورة ومغتربة واقيم علي انقاض مجتمعات اصلية باتت متفككة. العودة إلى المخيم هو النجاة الوحيدة لابطال الرواية بابناء فلسطينيين وزوج يهودي مغربي هربا من الفقر والتهميش وآملا في بقاء محتمل.وتحاول الرواية الإجابة عن سؤال هل يسمح المخيم بتلك العودة المتشابكة والمعقدة ام أن حلم السفر إلى الخارج يسكن عقول وقلوب الأجيال المتعاقبة من أبناء القاع؟.يشار إلى أن الكاتب خالد أبو عجمية عمل سنوات في التصوير الصحفي لمؤسسات صحفية محلية وعالمية، صاحب أرشيف ضخم مئات الساعات المصورة وآلاف الصور عن اللجوء واللاجئين.. أنتج وأخرج عدة أفلام وثائقية حازت على جوائز في ايرلندا واسكتلندا.. فيلم "آذار 2002" وفيلم "انتقام ميونخ" وفيلم "زمن الفدائيين" وفيلم "من الجحيم إلي الجنة" وذمن يخالف يعذب جدا" والكثير من الافلام التجاريه الدعائية.صدر له ثلاث روايات منها، رواية "غيمة" صدر عن دار الدراويش في بلغاريا، ورواية" تقع على ضفتي النهر: لاجئين ونازحين" ورواية "عبور النهر المقدس" عن دار السكرية- مصر.