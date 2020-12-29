رئيس جامعة بنى سويف يشهد الاجتماع الثانى للجمعية العمومية للجنة الوطنية

شهد الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم الثقافية "اليونسكو"، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.وبحضور الدكتورة غادة عبدالبارى، الأمين العام للجنة، والدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، والدكتور عبدالعزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي، والدكتور أيمن عاشور، نائب الوزير لشئون الجامعات، والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وبحضور ممثلي الوزارات أعضاء الجمعية العمومية، وذلك بمقر اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم.حيث تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج الاجتماعات الإقليمية والمشاورات التي تمت مع الدول الأعضاء، وكذلك نتائج الاجتماع الإقليمي السادس للجان الوطنية باليونسكو، والاجتماع الإقليمي لللجان الوطنية العربية حول "بناء القدرات وتعزيز دور اللجان الوطنية العربية"، والمشاورات الإقليمية للمنطقة العربية للاستراتيجية المقبلة لليونسكو.جدير بالذكر أن اللجنة هي حلقة للاتصال بين منظمة اليونسكو، وبين أجهزة الدولة المعنية في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وتهتم باعتماد المشروعات التي تتم بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسسكو".