«أزرق أبيض» يهاجم وزير القضاء الإسرائيلى بعد انشقاقه عن الحزب

هاجم حزب «أزرق أبيض» الإسرائيلي، اليوم، آفي نيسنكورن وزير القضاء لدى تل أبيب، بسبب انشقاقه عن الحزب، وعزمه الانضمام إلى حزب آخر.وأكدت مصادر في حزب «أزرق أبيض» إن نيسنكورن انشق عنهم رغم الدعم الذي تلقاه من بيني جانتس رئيس الحزب وزير الجيش الإسرائيلي، قائلة: "نيسنكورن لا يؤتمن، وتم حل الحكومة بسبب الدعم الذي قدمه له جانتس".وتابعت المصادر الإسرائيلية: "جانتس دعم نيسنكورن لفترة طويلة، وحاليا يمارس ألاعيب سياسية، ويتفاوض مع الجميع ويفكر في نفسه فقط"، حسبما نشر موقع «واللا» الإسرائيلي.وأبلغ نيسنكورن، جانتس، بانشقاقه عن الحزب، وانضمامه إلى الحزب الجديد الذي يتزعمه رون هوليداي رئيس بلدية تل أبيب.