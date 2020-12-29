مصر ضمن أفضل الاقتصادات أداء لعام 2020 رغم كورونا

استعرضت صحيفة "التليجراف" البريطانية، قائمة بأفضل وأسوأ الاقتصادات أداءً خلال عام 2020، لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وما نجم عنها من أضرار اقتصادية لحقت بالعديد من دول العالم، بينما حقق الاقتصاد المصري انتعاشًا ملحوظًا خلال هذا العام، وفقًا لما ذكرته الصحيفة البريطاينة.وقالت "تليجراف" في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، إن نمو الاستثمار القوي في مصر وتراجع معدلات التضخم، وكذلك الدعم الحكومي الناجح، ساعد الاقتصاد المصري على مواصلة معدلات النمو، حيث يشير صندوق النقد الدولي إلى انتعاش معظم القطاعات الاقتصادية في مصر، فضلًا عن نجاح تدابير الحكومة في احتواء أزمة "كوفيد – 19"، ونتيجة لذلك، نما الناتج المحلي الإجمالي بنحو 3.5% خلال هذا العام.وإلى جانب مصر، جاءت كل من؛ بنجلاديش، غويانا، جنوب السودان، ودولة بنين في غرب أفريقيا، ضمن قائمة أفضل الاقتصادات أداءً لعام 2020، بينما سجلت كل من؛ فنزويلا، ليبيا، ولبنان، أسوأ أداء اقتصادي لهذا العام، لاسيما في ظل استمرار الحرب الأهلية وانهيار أسعار النفط في ليبيا، كذلك انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، الأمر الذي جعل الاقتصاد اللبناني في في حالة يرثى لها.