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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الإمارات: رصد إصابات محدودة بكورونا المتحور
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:21 م
كورونا في الإمارات
وسام عطية
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أعلنت دولة الإمارت العربية، منذ قليل، عن رصد إصابات محدودة بفيروس كورونا المتحور في البلاد، جاء ذلك وفقا لما أوردته فضائية العربية في نبأ عاجل لها.
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