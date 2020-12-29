250 مليون جنيه لمساعدة الأسر الفقيرة بالغربية

كشف الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، عن إطلاق 19 مبادرة لمساعدة الأسر الفقيرة والمحتاجة، والتى بلغ عدد مستفيديها 2.1 مليون بتكلفة 248.6 مليون جنيه.وأضاف أنه تم تنظيم 127 قافلة مجتمعية لخدمة القرى الأكثر احتياجا لعدد من المستفيدين بلغ 43254 بتكلفة 3.5 جنيه.وتابع أنه تم رصد 31 قرية من القرى الأكثر احتياجا وتقديم المساعدات العينية والمادية وتطوير البنية التحتية، وتم بدء العمل في 5 قرى والأعمال التي تم إنجازها بالقرى الأكثر احتياجا إحلال وتجديد خطوط الكهرباء وإنشاء مجمع خدمى وتغطية ترعة.وكشف أنه تم تخصيص 1،5 مليار جنيه من برنامج خدمات الصرف الصحي المستدام في المناطق الريفية، والممول من البنك الدولي والبنك.