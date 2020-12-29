رئيس حي ثان المنتزه يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين

تفقد اللواء أشرف بهجت، رئيس حي ثان المنتزه بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالحي، للتأكد من انتظام العمل بداخله، وتوفير كافة التسهيلات للمواطنين، بالتركيز على متابعة خطة العمل الموضوعة للتيسير على المواطنين المتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء بالمنتزه ثان، وفقا للاشتراطات والمعايير القانونية.جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن الاهتمام بتقديم كافة الخدمات للمواطنين على الوجه الأكمل.والتقى رئيس الحي ببعض المواطنين داخل المركز، وشدد على ضرورة تسهيل الإجراءات للمواطنين، والإسراع في عملية متابعة الردود من قِبل الإدارات المختلفة، والعمل على حل كافة المشكلات التي قد تكون عائقا تحول دون تحقيق أهداف منظومة العمل.