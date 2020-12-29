وزير تركي سابق: حزب أردوغان يواجه تصدعًا وخلافات

انتقد وزير العمران والبيئة التركي الأسبق، أردوغان بيراقطار، الثلاثاء، إدارة حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان، مؤكدًا تقديمه استقالته من الحكومة وانشقاقه عن الحزب بعد تحقيقات قضايا الفساد الشهيرة في ديسمبر 2013، جاءت بسبب حالة عدم الاستقرار والتخبط التي تعانيها العدالة والتنمية في ظل سيطرة أردوغان.وقال بيراقطار، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «كنا من أبناء الحزب الذين كانوا متحمسين كثيرًا للعمل، كنا نعلق الأضواء واللافتات من أجل الحزب.. وفي النهاية ألقي علينا المنجنيق، وطردنا خارج أبواب الحزب، أما أنتم فتصيحون وترفعون أصواتكم في الحزب علينا بفضل ذكائكم وتعليمكم وآبائكم».وأشار بيراقطار إلى حالة عدم الاستقرار والتخبط الموجودة داخل حزب العدالة والتنمية: «الآن أنتم موجودون على رأس الحزب. وضعكم مشابه تمامًا لوضع المرجل الذي تشتعل النار أسفله».