«عايز أعمل زيك» لـ عمرو دياب تتصدر تريند تويتر

تصدرت أغنية "عايز أعمل زيك" للنجم الكبير عمرو دياب تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بعد ساعة واحدة فقط من طرحها، وطرح عمرو دياب ثامن أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" والتي تحمل عنوان "عايز أعمل زيك".الأغنية من كلمات تامر حسين، لحن إسلام زكي، توزيع رامي سمير.، ميكساج وديجيتال ماستر امير محروس، وكان عمرو دياب قد طرح أغنيات ألبومه على التوالي وذلك عبر خدمة فودافون ميوزيك وتطبيق أنغامي، وطرح حتى الآن ثماني أغنيات هي، فاكرني ياحب، وأنا معاك، من العشم، بتهزر، طبل، يادلعو، ويا أنا يا لأ، وعايز أعمل زيك.