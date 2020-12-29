محافظ الغربية: حسم 99% واردات منظومة الشكاوى
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:58 م
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبرطباعة
أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المحافظة تمكنت من إنجاز أكثر من ٩٩% من الشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى.
وأضاف "رحمي"، أن إجمالي عدد الشكاوى 8324 شكوى، مشيرا إلى أن عدد الشكاوى التي تم حسمها 8305 بنسبة 99.7%، وعدد الشكاوى الجاري فحصها 19 شكوى بنسبة 0.3%.
وأضاف "رحمي"، أن إجمالي عدد الشكاوى 8324 شكوى، مشيرا إلى أن عدد الشكاوى التي تم حسمها 8305 بنسبة 99.7%، وعدد الشكاوى الجاري فحصها 19 شكوى بنسبة 0.3%.