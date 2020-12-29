خريطة برامج «نجوم إف. إم» لعام 2021

أعلنت إذاعة "نجوم إف.إم" وقناة "نجوم TV"، عن الخريطة البرامجية الجديدة لعام 2021، والتى تشهد العديد من البرامج المختلفة والمنوعة بجانب برامجها الثابتة والتى تُعد من أنجح البرامج الإذاعية فى مصر، كما تشهد الخريطة الجديدة زيادة البرامج المتخصصة في المزيكا بمختلف أنواعها، بجانب البرامج الأخري ما بين الدينية والرياضية والسياسية والثقافية والترفيهية، وذلك حرصًا على إرضاء كافة أذواق مستمعى الإذاعة.من البرامج الجديدة التى تطلقها إذاعة "نجوم إف.إم" خلال الخريطة البرامجية الجديدة برنامج "حياتك صح" للمذيعة جيهان عبدالله ويذاع الثلاثاء من كل أسبوع الساعة الثالثة عصرًا ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة، وذلك بجانب تقديم برنامجها الإذاعي الشهير "أجمد 7 الساعة 7" من الأحد للخميس.ويقدم إيهاب صالح برنامج "بكره النهاردة" يومي الإثنين والخميس فى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ولمدة ساعتين على الهواء، بجانب تقديمه برنامجه الأسبوعي "ميكسولوجي" يوم الجمعة من كل أسبوع الساعة العاشرة مساء.وتقدم المذيعة سارة النجار برنامجها الجديد "الكتالوج" يوم الإثنين من كل أسبوع الساعة العاشرة مساء، وانضم المذيع معاذ ياسين للإذاعة من أجل تقديم برنامج "الموقف" والذي يذاع يوم الجمعة من الساعة الثامنة إلى العاشرة مساءً.بينما تقدم آية عبدالعاطي برنامج "اللعب مع الكبار"، ويذاع الأحد من كل أسبوع فى الساعة الثامنة مساءً على الهواء مباشرة.وتعود يسرا الهواري لتقديم برنامجها "قعدة مزيكا" المتخصص في إلقاء الضوء على عناصر الموسيقى وفرق "الآندرجراوند"، وذلك يوم الخميس من كل أسبوع في الساعة العاشرة مساءً.بينما يذاع برنامج "نجوم لاونج" من الأحد للخميس الساعة الثانية ظهرًا، وهو من تقديم المذيع رامى محسن، ويقدم الثنائى يوسف تهامي وفانا إمام برنامج "عيش صباحك" من الأحد للخميس كل أسبوع في الساعة السابعة صباحًا وحتى العاشرة صباحًا.كما يستمر مروان قدري ويارا الجندي في تقديم برنامجهما "كلام في الزحمة" والذي يذاع من الأحد للخميس فى الساعة الخامسة مساءً ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة.ويقدم يوسف الحسيني برنامجه "حروف الجر" يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 3 إلي 5 مساءً، أما فرح الشيمي وخالد جواد فيقدمان برنامج "ليه لأ" الإثنين من كل أسبوع الساعة الثالثة عصرًا.الإعلامي إبراهيم عيسى يقدم برنامجه "لديّ أقوال أخري"، يوم الأربعاء من كل أسبوع الساعة الثالثة عصرًا، وتقدم مريم أمين برنامجها الأسبوعى "إتفقنا" ويذاع يوم الخميس من الساعة الثالثة حتى الخامسة مساءً.المؤلف والكاتب السينمائى أحمد مراد يقدم برنامجه "التوليفة" يوم الثلاثاء من كل أسبوع الساعة الثامنة مساء، فيما يقدم تامر بشير برنامجه "تربو" يوم الأربعاء من الساعة الثامنة وحتى العاشرة مساءً، وتقدم رشا طموم برنامج "كريشندو" يوم السبت الساعة العاشرة مساءً.ويتواجد الإعلامي أسامة منير في برنامجه الشهير والأبرز إذاعيًا "أنا والنجوم وهواك" يومي الأحد والأربعاء من كل أسبوع في الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثانية صباحًا، وتقدم إنجي علي برنامج "أسرار النجوم" الخميس من كل أسبوع في الساعة الثامنة مساءً.كريم خطاب يقدم برنامجه الرياضي "في الإستاد" يوم الإثنين من كل أسبوع الساعة الثامنة مساءً، أما برنامج "بوليود شو" تقدمه نور السمري، ويذاع السبت من كل أسبوع من الساعة السابعة وحتى الثامنة مساءً.الشيخ رمضان عبدالمعز يستمر في تقديم برنامج "خير الكلام" ويذاع يوم الجمعة من كل أسبوع الساعة الثانية ظهراُ ولمدة ساعتين على الهواء مباشرة.