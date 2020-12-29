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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زلزال قوته 6.3 درجة يضرب كرواتيا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:41 م
زلزال
زلزال
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ضرب زلزال قوي بلغت شدته 6.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الثلاثاء، وسط كرواتيا؛ مسفرا عن مقتل طفلة، وملحقًا أضرار بالغة بالمنازل والبنايات في إحدى البلدات الواقعة جنوب شرقي العاصمة.

وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي- حسبما نقلت شبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية- أن مركز الزلزال كان على بعد 46 كيلومترا من جنوب شرق العاصمة زغرب، فيما أفادت التقارير الأولية بتسبب الزلزال في أضرار واسعة وانهيار أسقف وواجهات مبان وحتى انهيار بعض الأبنية بأكملها.

من جهتها، أفادت هيئة الإذاعة والتليفزيون الكرواتية الحكومية (إتش آر تي) بمقتل طفلة ببلدة "بيترينجا" الواقعة جنوب شرق العاصمة والأكثر تضررا من الزلزال؛ دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول عمر الطفلة.

وقال عمدة بلدة "بيترينجا"، في تصريح بثته (إتش آر تي) إن "بلدتي دمرت بالكامل، لدينا أطفال قتلى"، مضيفا "هذا يشبه هيروشيما، نصف المدينة لم يعد موجودا".

ووصل رئيس الوزراء الكرواتي، أندريه بلينكوفيتش، ووزراء آخرون إلى بيترينجا في أعقاب الزلزال.

يشار إلى أن نفس المنطقة تعرضت لزلزال، أمس الإثنين، بلغت قوته 5.2 درجة على مقياس ريختر وبعض التوابع الزلزالية الصغيرة التي شعر بها اليوم.

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