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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة مفتش «صحة قويسنا» السابق متأثرا بكورونا

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:49 م
الدكتور صبحي منشاوي
الدكتور صبحي منشاوي
ولاء القاضى
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توفي قبل قليل، الدكتور صبحي منشاوي خليفة، مفتش صحة مركز قويسنا السابق، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد، وتدهور حالته الصحية.

ونعت نقابة الأطباء بالمنوفية الطبيب الراحل في بيان لها، وقالت فيه: "تنعى نقابة أطباء المنوفية، وفاة الدكتور صبحي منشاوي خليفة، مفتش صحة مركز قويسنا السابق متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، وهو والد الدكتورة شيماء صبحي منشاوي والدكتور شريف صبحي منشاوي والدكتور شهاب صبحي منشاوي.. داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان".

وكان قد شدد محافظ المنوفية على استمرار المتابعة اليومية والتواصل من خلال غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة لمتابعة حالات كرونا كما أطلقت خط ساخن الطواري.

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