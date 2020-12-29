المطرانية الكلدانية تستقبل كشافة أبو الهول

قال الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إنه كشافة أبو الهول زارات المطرانية الكلدانية بمناسبة أعياد الميلاد.وأضاف المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، أنه كان ضمن وفد الزيارة قائد دكتور أنطوان موصلي، قائد عام مجموعات ابو الهول الكشفية، وقائد أكرم واصف، نائب قائد عام مجموعات أبو الهول الكشفية، وقائد مجموعة سانت فاتيما، والقائدة كريستين وجيه، نائبة قائد مجموعة سانت فاتيما،أبو الهول الكشفية.واحتفلت الكنائس الغربية بمختلف مذاهبها بعيد الميلاد المجيد، وتستعد حاليا للاحتفال برأس السنة الميلادية، بينما تحتفل الكنيستين القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والإنجيلية برئاسة الدكتور القس أندريه زكي بالعيد في السابع من يناير المقبل.