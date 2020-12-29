رحمي: 7 محطات لتحويل السيارات من بنزين لغاز بالغربية

كشف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه جاري إنشاء 7 محطات غاز لتموين السيارات وتحويلها من بنزين إلى غاز.وأضاف أن مشروع مدينة طنطا الجديدة أول مدينة ذكية بالدلتا على 298 فدانا، بأرض الأوقاف ستشمل منطقة مصالح حكومية وخدمات ترفيهية ومجمع ڤلل وعمارات سكنيه بتكلفة 10.5 مليار جنيه، ومشروع إنشاء مدينة المحلة الجديدة علي مساحة 87 فدانا بأرض المستعمرة بتكلفة مليار و200 مليون جنيه.