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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

تجديد حبس مرشد سياحي هتك عرض طفلة بالغردقة

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 05:05 م
جريدة الدستور
علي عواد
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قررت الدائرة الأولي بمحكمة البحر الأحمر المنعقدة بمجمع محاكم سفاجا، برئاسة المستشار أحمد مصطفي الفقي، وعضوية كل من المستشار أحمد فؤاد غانم، والمستشار وليد عبد الباقي غريب، والمستشار طارق عبد الفتاح عمر، تجديد حبس مرافق مجموعات سياحية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 5619 لسنة 2020 جنح ثان الغردقة، لاتهامه بهتك عرض طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة وحملها منه بعد اغتصابها بالغردقة.

بداية الواقعة عندما تبلغ قسم شرطة ثان الغردقة ببلاغ من "مديحة. س. م"، باتهامها المدعو "الحسيني. أ. ح" بالتعدي على ابنتها الطفلة "آية. م. س"، وهتك عرضها ومعاشرتها جنسيا وحملها منه في شهرها الخامس.

وأضاف البلاغ أن والد المجني عليها تركها بصحبة المتهم وهي من ذوي الاحتياجات الخاصة لإحضار بعض الطلبات من السوبر ماركت، إلا أن المتهم قام بالإمساك بها وإجبارها على خلع ملابسها واغتصابها ومعاشرتها معاشرة الأزواج حتى حملت منه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم إلا أنه أنكر تلك الاتهامات الموجهة إليه، وتحرر محضر بالواقعة 5619 لسنة 2020 جنح ثان الغردقة. 

وبعرض المجني عليها على الطب الشرعي، تبين أنها حامل بالشهر الخامس وأن الحمل سليم، وبعرض المتهم على النياية العامة أنكر أيضا الاتهامات أمامها، وطلب عرض المجني عليها على الطب الشرعي، وقررت حبسه على ذمة القضية.

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