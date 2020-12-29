تعرف على أشهر أغاني رأس السنة 2021 وترانيم الكريسماس
الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 07:03 م
جرجس صفوتطباعة
اعتاد الأقباط ربط احتفالات الكريسماس بالترانيم وأغاني رأس السنة 2021 التي تعطي روح البهجة في ذلك اليوم، بالإضافة إلى إيمانهم ويقينهم بالرسائل الدسمة والثمينة التي تحملها تلك الترانيم، وتساعدهم في حياتهم الروحية مع الله.
وتلك قائمة بأبرز الترانيم وأغاني رأس السنة 2021 التي يستخدمها المحتفلون بالكريسماس في العالم أجمع:
وتلك قائمة بأبرز الترانيم وأغاني رأس السنة 2021 التي يستخدمها المحتفلون بالكريسماس في العالم أجمع:
أغاني رأس السنة 2021 وترانيم الكريمساس
1- تلج تلج للسيدة فيروز
2- ليلة عيد للسيدة فيروز
3- Official Video] Little Drummer Boy
4- - هاليلويا | Hallelujah
5- feliz navidad
6- Gloria
7- joy to the world
8- The First Noel
9- White Winter
10- Carol Of The Bells
11- we wish you a merry Christmas
12- دقي دقي يا اجراس
13- اليوم ده عيد لفريق ايد واحدة
14- الجو برد لفريق ايد واحدة
15- في يوم ميلادك
2- ليلة عيد للسيدة فيروز
3- Official Video] Little Drummer Boy
4- - هاليلويا | Hallelujah
5- feliz navidad
6- Gloria
7- joy to the world
8- The First Noel
9- White Winter
10- Carol Of The Bells
11- we wish you a merry Christmas
12- دقي دقي يا اجراس
13- اليوم ده عيد لفريق ايد واحدة
14- الجو برد لفريق ايد واحدة
15- في يوم ميلادك