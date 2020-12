تعرف على أشهر أغاني رأس السنة 2021 وترانيم الكريسماس

وتلك قائمة بأبرز الترانيم وأغاني رأس السنة 2021 التي يستخدمها المحتفلون بالكريسماس في العالم أجمع:





أغاني رأس السنة 2021 وترانيم الكريمساس

1- تلج تلج للسيدة فيروز

2- ليلة عيد للسيدة فيروز

3- Official Video] Little Drummer Boy

4- - هاليلويا | Hallelujah

5- feliz navidad

6- Gloria

7- joy to the world

8- The First Noel

9- White Winter

10- Carol Of The Bells

11- we wish you a merry Christmas

12- دقي دقي يا اجراس

13- اليوم ده عيد لفريق ايد واحدة

14- الجو برد لفريق ايد واحدة

15- في يوم ميلادك







اعتاد الأقباط ربط احتفالات الكريسماس بالترانيم والتي تعطي روح البهجة في ذلك اليوم، بالإضافة إلى إيمانهم ويقينهم بالرسائل الدسمة والثمينة التي تحملها تلك الترانيم، وتساعدهم في حياتهم الروحية مع الله.