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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محافظ شمال سيناء: تلقينا 5562 طلبا للتصالح بقيمة تتجاوز 12 مليون جنيه

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:44 م
محمد عبد الفضيل شوشة،
محمد عبد الفضيل شوشة،
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قال محافظ شمال سيناء محمد عبد الفضيل شوشة، إن المراكز التكنولوجية بالمحافظة تلقت حتى اليوم الثلاثاء 5 آلاف و562 طلبا للتصالح فى مخالفات البناء بقيمة 12 مليونا و682 ألف جنيه.

وناشد المحافظ - في تصريحات صحفية - المواطنين بسرعة التقدم بطلبات التصالح في مخالفات البناء ودفع جدية التصالح، والاستفادة من التيسيرات المقدمة من الدولة في هذا الشأن.. مشيرا إلى التيسيرات الكبيرة التي قدمتها المحافظة للمواطنين.

وأشار إلى استمرار اللجان المشكلة لهذا الغرض فى تلقي الطلبات من المواطنين في مختلف مراكز ومدن المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري طبقا لقرارات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية نظير سداد مبالغ كمقدمات لجدية الحجز بنسبة 25 % من القيمة الإجمالية.

وأضاف عبد الفضيل أنه سيتم بشكل فوري بعد انتهاء المدة المحددة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالة مخالفات البناء التي لم يتم التقدم للتصالح بشأنها.

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