تشميع 34 سنترًَا للدروس الخصوصية في السويس

نفذت حملة أمنية تابعة لمديرية أمن السويس، ٣٤ قرار تشميع لمراكز وسناتر دروس الخصوصية.وقاد الحملة اللواء عبد الرحمن هريدي مساعد مدير الأمن، ورؤساء مباحث الأقسام، وأسفرت عن تشميع 34 مركز دروس في مناطق متفرقة أحياء السويس الخمسة.وقال الدكتور عبد الله رمضان، نائب محافظ السويس إن الجهاز التنفيذي بالتنسيق مع مديرية الأمن مستمر في غلق مراكز الدروس للحد من التجمعات.وأضاف نائب محافظ السويس، في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن الحملات مستمرة على مستوى الأحياء والجهات المختصة، وطالب أولياء الأمور بالاستجابة لتعليمات مجلس الوزراء الوقوف بجوار الدولة لمواجهة فيروس كورونا.