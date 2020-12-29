بث مباشر.. لقاء مع أسرة المدرس المصري المقتول على يد تلميذه السعودي

وبمجرد نقل «هاني» إلى المستشفى، علم عمه الذي يتواجد بالسعودية وأصدقاؤه؛ ليخبروا أهله بقرية المنزلة التابعة لمحافظة الفيوم، ويصبحوا في حالة يرثى لها، خاصة أن الراحل ترك خلفة زوجة وطفلين صغيرين.



التقى موقع "الدستور" بأسرة المدرس المصرى المقتول في السعودية على يد تلميذه السعودي، وذلك بمسقط رأسه بقرية النزلة بمركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم.تعود تفاصيل القصة إلى الأسبوع الماضي، حينما جرت مشادة بين «هاني» صاحب الـ35 عاما، وأحد طلابه، 13 عاما، داخل الفصل؛ لينتظره الأخير برفقة شقيقه الأكبر، 16 عاما، ويطلق عليه النار، وبعدها قاما بنقله إلى مستشفى السليل التابع لمدينة الرياض، وفرا هاربين، حسب ما رواه أحمد محمود، صديق المدرس الراحل.