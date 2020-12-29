ردًا على شكوى مواطن.. «أرمنت» تتصدى لأزمة الحيوانات النافقة

استجاب العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، لشكوى أحد المواطنين ويدعى قناوي محمد الصادق عباس الذي يتضرر من وجود مخلفات مباني وحيوانات نافقة بمنطقة الـ 70 (الهلوك الصغير) بناحية أرمنت الحيط، مما يسبب معاناة للمزارعين بتلك المنطقة.وعلى الفور وجه عاشور بسرعة إزالة أسباب شكوى المواطن واستهداف كافة المناطق المماثلة من الطرق بين الزراعات والتي يستغلها بعض المخالفين في إلقاء مخلفات المباني والحيوانات النافقة.وعليه شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت حملة نظافة استهدفت منطقة الـ 70 وطريق حاجر أبو قليعي وطريق نجع دنقل وتم رفع ٢٠٠م٣ قمامة ومخلفات مباني بإجمالي طول ١٠٠٠م بمعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت تحت إشراف خالد محمد حسين مدير مرافق المركز ومشرفين وعمال النظافة.وأكد عاشور على استمرار استهداف جميع الطرق بين الزراعات ضمن خطة النظافة والتجميل بمركز ومدينة أرمنت تيسيرا على المزارعين وحفاظا على الزراعات من التلوث.