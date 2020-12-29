التضامن: تأهيل أطفال بلا مأوى صحيًا وثقافيًا واجتماعيًا

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن برنامج حماية الأطفال بلا مأوى يعمل للحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى، وإعادة تأهيلهم صحيا وثقافيا واجتماعيا لدمجهم بالمجتمع مرة أخرى.وأضافت الوزارة فى تقرير صادر عنها، أن البرنامج بدأ فعليا منذ عام 2016 بالعمل في 10 محافظات مستهدفة تمثل 80% من حجم الظاهرة وهي (القاهرة – الجيزة – القليوبية – المنوفية – الشرقية – الأسكندرية – السويس – بني سويف – المنيا – أسيوط ) ثم توسع البرنامج خلال عام 2019 في 3 محافظات أخرى وهي (الفيوم – بورسعيد – الغربية) وذلك بتمويل قدره 164 مليون جنيه مصري، ساهم صندوق تحيا مصر بمبلغ 114 مليون جنيه، ساهمت وزارة التضامن الاجتماعي بمبلغ 50 مليون جنيه من صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.وعن إنجازات البرنامج منذ يناير 2020 أشارت الوزارة، إلى أنه يعمل فى 17 وحدة متنقلة في المحافظات المستهدفة طبقا لكثافة الظاهرة بكل محافظة وذلك لجذب الأطفال عن طريق بعض الأنشطة غير التقليدية الجاذبة للأطفال مثل (الرسم والتلوين والألعاب التربوية الترفيهية).