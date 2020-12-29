رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

فتح باب التقدم للالتحاق بدفعة دبلوم الاستشعار عن بعد

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:26 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
إسراء جمال
طباعة
فتحت جامعة عين شمس باب التقدم للالتحاق بالدفعة الثالثة للدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.

تستعد إدارة الدبلوم لاستقبال الدفعة الثالثة في فبراير ٢٠٢١، ويتميز خريج الدبلوم بالمهارة العملية التي تؤهله لسوق العمل وتجعله منافسا بقوه في مجال تطبيقات الاستشعار عن البعد ونظم المعلومات الجغرافية، لما يحصل عليه الطلاب من مقررات نظرية وعملية متخصصة في علوم الاستشعار من البعد وأيضًا، مقررات متقدمة في علوم نظم المعلومات الجغرافية إلى جانب انفراد الدبلوم بتدريس مقررات في برمجة نظم المعلومات الجغرافية، كما تساهم مشروعات التخرج العملية للطلاب في ثقل الخبرة العملية وتطبيق ما تم تعلمه على أرض الواقع في مشروعات مفيدة للمجتمع تقدم لحل المشكلات المجتمعية لأكبر المؤسسات بالدولة، والربط لأول مرة بين الدراسة الأكاديمية والبحثية وكبرى الجهات في المجتمع المستفيدة من علوم الاستشعار ونظم المعلومات الجغرافية.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزيرة الصحة: أرقام كورونا المعلنة لا تعكس الحقيقة.. كثير من الحالات لا تظهر عليها أعراض

إخلاء سبيل المتهمة بسحل «فتاة النزهة»

لفتة إنسانية جديدة.. السيسى يوجه بعلاج السيدة «شيرين» من السمنة المفرطة على نفقة الدولة

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

الصور

image description

عوض رئيسا لمجلس أمناء إدارة دمياط التعليمية

image description

لبحث تطوير 7 مراكز.. وفد برنامج تنمية الصعيد يزور أسيوط

image description

محافظ دمياط تفتتح مركز «صحة أول» وتتفقد دار إيواء الأطفال

image description

«تعمير الساحل الشمالي» يتسلم 5 مواقع لتطويرها بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع رفع الإشغالات من شارع الشرباصي (صور)

الأكثر قراءة

مجلس الوزراء يكشف حقيقة فيديو حظر التجول بدءًا من الغد

18 مكانًا احذر دخولها دون ارتداء الكمامة.. الغرامة 150 جنيهًا

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة

حرمان واستبعاد من التمثيل الدولى.. عقوبات الجبلاية في أزمة منتخب الشباب (خاص)

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

رسوم الجرافيتى تزدهر فى نيويورك متفلتة من القوانين فى ظلّ الوباء

موعد امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى للمواد التى لا تضاف للمجموع

والد جوليان أسانج يتطلع إلى عفو من بايدن عن ابنه

وفاة مصمم الأزياء الفرنسي بيار كاردان

أيام زمان

أول مطرب.. حكاية عبدالحليم حافظ مع تسجيل أذان المغرب في رمضان

«ضرب نفسه بسكين».. حكاية الحب الأول في حياة زبيدة ثروت

«محمد صبحى ظلمنى.. وكنت هقتل نادية لطفى بالخطأ»: اعترافات محيى إسماعيل

«موضة ثومة».. حكاية فستان أم كلثوم الذي أغضب المكلة نازلي

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
ميلاد السيد المسيح.. سلام رغم الاضطراب
عمرو خالد
يا عفو.. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا «1-2»
مؤمن المحمدي
الفلوس
لواء.حمدى البطران
انعدام الثقة
المزيد

الثقافة

«الأعلى للثقافة» يناقش تعزيز القيم الإيجابية لحماية الملكية الفكرية

من الأرشيف.. مشاهد من القاهرة كما سجلها ألبرت فارمان

«حكايات الغريب» و«إيقاع الحدث» إصدارات جديدة بقصور الثقافة

«الصدمة الكبرى».. تفاصيل القبض على رئيس قطاع مكتب وزيرة الثقافة