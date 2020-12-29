فتح باب التقدم للالتحاق بدفعة دبلوم الاستشعار عن بعد

فتحت جامعة عين شمس باب التقدم للالتحاق بالدفعة الثالثة للدبلوم المهني المتخصص في الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية الذي يعد الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين الجامعة والهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والمعتمد من المجلس الأعلى للجامعات.تستعد إدارة الدبلوم لاستقبال الدفعة الثالثة في فبراير ٢٠٢١، ويتميز خريج الدبلوم بالمهارة العملية التي تؤهله لسوق العمل وتجعله منافسا بقوه في مجال تطبيقات الاستشعار عن البعد ونظم المعلومات الجغرافية، لما يحصل عليه الطلاب من مقررات نظرية وعملية متخصصة في علوم الاستشعار من البعد وأيضًا، مقررات متقدمة في علوم نظم المعلومات الجغرافية إلى جانب انفراد الدبلوم بتدريس مقررات في برمجة نظم المعلومات الجغرافية، كما تساهم مشروعات التخرج العملية للطلاب في ثقل الخبرة العملية وتطبيق ما تم تعلمه على أرض الواقع في مشروعات مفيدة للمجتمع تقدم لحل المشكلات المجتمعية لأكبر المؤسسات بالدولة، والربط لأول مرة بين الدراسة الأكاديمية والبحثية وكبرى الجهات في المجتمع المستفيدة من علوم الاستشعار ونظم المعلومات الجغرافية.