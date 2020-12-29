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الثلاثاء 29 ديسمبر 2020 الموافق 14 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة سوهاج تفتتح معرضها السنوى السابع للملابس الجاهزة بتخفيض 50%

الثلاثاء 29/ديسمبر/2020 - 04:47 م
افتتاح معرض ملابس
افتتاح معرض ملابس
مصطفى علم الدين - محمود عبد العال
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افتتح الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، ظهر اليوم، المعرض السنوي السابع للملابس الجاهزة للطلاب والطالبات، والذي تنظمه إدارة التكافل الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية في الفترة من ٢٩ ديسمبر الجاري وحتى ٧ يناير القادم، بحضور الدكتور صفا محمود السيد، والدكتور أحمد سليمان، والدكتور مصطفى عبد الخالق نواب رئيس الجامعة، والمحاسب أشرف القاضي القائم بعمل أمين عام الجامعة، وصبري محمد مدير رعاية الشباب المركزية، والطالب محمد حمادة، رئيس اتحاد الطلاب.

وخلال الافتتاح أوضح الدكتور أحمد عزيز، أن المعرض تنظمه الجامعة للعام السابع على التوالي، ويضم 2600 قطعة ملابس، ويأتي ضمن الأنشطة الخيرية التي تنفذها الجامعة لمساعدة الطلاب غير القادرين على شراء ما يلزمهم من ملابس بأسعار مخفضة، مضيفًا أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والالتزام بالتباعد الاجتماعي من حيث تنظيم دخول الطلاب وطريقة البيع والشراء.

وقال الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن المعرض شهد إقبالًا من الطلاب في يومه الأول، وسيستمر لمدة ١٠ أيام، حيث سيتم تقسيم أيام المعرض ليشمل مقري الجامعة القديم والجديد للوصول إلى جميع الطلاب بكل الكليات، وذلك لدعم غير القادرين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتخفيف الأعباء المالية علي أولياء الأمور.

وأضاف صبري محمد، أنه تم شراء ملابس بقيمة ٤٠٠ ألف جنيه من صندوق التكافل الاجتماعي، حيث يتميز المعرض بوجود تخفيض يصل إلى نسبة 50%؜ على جميع المعروضات لتكون في متناول الطلاب.

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