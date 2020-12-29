ضبط طن و225 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية بالشرقية

قالت فايزة عبدالرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية، إنه وردت معلومات إلى إدارة تموين الحسينية تفيد قيام أحد الأشخاص بإنشاء مدشة بناحية مركز منشأة أبوعمر، ويستخدم مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية ويقوم بطحنها وخلطها بالحجر الجيري لتصنيع علف للأسماك.ووجهت وكيلة الوزارة عبدالكريم السيد عوض الله مدير إدارة تموين الحسينية، ورئيس الرقابة التموينية بتشكيل حملة ومداهمة المكان الوارد عنه المعلومات، وأسفرت الحملة عن ضبط ٦٤٠ كجم مقرمشات غذائية و585 من الحجر الجيري بإجمالي مضبوطات طن و٢٢٥ كجم من الأغذية مجهولة المصدر والحجر الجيري.وتم تحرير المحضر رقم 739 جنح أمن دولة طوارئ منشأة عمر ضد "م. ه. أ" صاحب المدشة، لإنشاء وإدارة مدشة بدون ترخيص واستعمال سلع غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية لتصنيع علف للأسماك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.